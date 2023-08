Tipps 10.08.2023

Videos per KI zusammenfassen lassen YouTube sucht wie andere Plattformen auch derzeit mit Hochdruck nach Möglichkeiten, um Künstliche Intelligenz (KI) in sein Angebot zu integrieren und dadurch die User-Erfahrung auf ein neues Level zu heben. Ein Experiment, das nun in diesem Zusammenhang startet, ist die automatisierte Erstellung von Zusammenfassungen, die den Nutzern einen schnellen Überblick über den Inhalt von Videos liefern sollen. Im Moment ist das Feature aber noch in einer Testphase und wird nur bei ausgewählten Clips eingesetzt.



'Das YouTube-Produkt-Team testet andauernd neue Tools und Features, um euch zu helfen, Content leichter zu finden, zu betrachten, zu teilen und zu produzieren', so die Google-Tochter im eigenen Blog. Die entsprechenden Experimente würden immer nur über einen bestimmten Zeitraum laufen und nur einer eingeschränkten Zahl von Nutzern zugänglich sein. So auch der gegenwärtige Testlauf mit KI-generierten, automatischen Zusammenfassungen.



'Wir starten mit dem Test von KI-generierten Zusammenfassungen auf YouTube, damit es leichter für euch ist, zu entscheiden, ob ein Video das richtige für euch ist oder nicht', betonen die Verantwortlichen. Zu Beginn werden einige User diese kurzen Texte in ihren Such- und Abspiel-Webseiten zu Gesicht bekommen. 'Wir hoffen, dass euch das hilft. Die Zusammenfassungen ersetzen aber nicht die Videobeschreibungen, die von den Kreatoren selbst geschrieben werden', so die Erläuterung.



Im YouTube-Blog werden neben dem beschriebenen Feature noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen aufgelistet. Der Test mit den KI-generierten Zusammenfassungen läuft seit 31. Juli. Schon Anfang Juli wirde damit begonnen, KI-generierte Quizzes in die hauseigene Mobile-App einzubinden. 'Mit diesen Quizzes wollen wir testen, wie gut du ein Thema verstanden hast, das in einem Video behandelt wird, das du kürzlich angesehen hast. Dadurch soll es den Leuten leichter fallen, etwas über Dinge zu lernen, die sie interessieren', heißt es. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Youtube #Video #KI





Newsticker per eMail oder RSS/Feed

Auch interessant!

Immer noch mehr Streaming

Die Einnahmen im britischen Streaming-Sektor sind 2022 binnen Jahresfrist um 21,5 Prozent auf 3,3 Mrd. Pf...



Streaming beflügelt US-Wirtschaft

Insbesondere schon das Streamen von Musik hat über 14 Mtrd. Dollar zum BIP der USA beigesteuert....



KI für Youtube-Titel

Wer Schwierigkeiten hat, sich tolle Titel für seine Video-Clips auf YouTube auszudenken, kann künftig kün...



Forum: Ihre Meinung dazu! [AufZack Talk] [Forum] Ins Forum dazu posten... Betreff/Beitrag: